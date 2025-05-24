Barry Keoghan: Ben bir bağımlıyım

Keoghan, "Burada çocukken, annem yasaklı madde almak için para ararken; posta deliğinden bize seslendiğini hatırlıyorum. Bize yataktan çıkmamamız söylenmişti. Aşağı inip ona sarılmamamız gerekiyordu" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; henüz 12 yaşındayken annesini madde bağımlılığı yüzünden kaybeden ve koruyucu ailenin yanında büyüyen Keoghan, çocukluğunun geçtiği evlerden birini ziyaret etti.

"BABAM VE ANNEMİ BU YÜZDEN KAYBETTİM"

Aktör "Babam da benzer bir şekilde vefat etti ve annemi de bu yüzden kaybettim. İki amcam ve bir kuzenimi de böyle kaybettim. Bu, 'Tamam, bu işe bulaşırsam mahvolurum' demek için yeterli olmalı. Ama merak çok güçlü bir şey" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN DÜNYAYA GELMESİ BİLE MERAKIMI ENGELLEMEDİ"

"Merak bazen faydalıdır, bazen zararlı. Benim için zararlıydı. Kendi oğlumun dünyaya gelmesi bile merakımı engelleyemedi" diyen Barry Keoghan, duruma şu sözlerle açıklık getirdi:

"Artık inkar etmiyorum. Bir bağımlılığım olduğunu anlıyorum, ben bir bağımlıyım. Bunu kabul edince, nihayet hayata devam etmek ve bununla başa çıkmayı öğrenmek mümkün oluyor."