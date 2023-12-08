BASE 13 Aralık'ta Akaretler Sıraevler'de başlayacak

BASE'den yapılan açıklamaya göre, 26 şehirde 38 üniversiteden yeni mezun 120 sanatçının gerçeklik ve düşlere dair yorumlarını sanatseverlerle buluşturacak etkinlikte resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilen 130 eser yer alacak.



Her yıl sanat dünyasından tanınan isimlerin yer aldığı seçici kurula sahip olan BASE'nin 2023 yılı başvurularını Ahmet Doğu İpek, Alp Sime, Belkıs Balpınar, Derya Yücel, Ebru Nalan Sülün, Erkan Özgen, Erol Tabanca, Günnur Özsoy, Mehtap Baydu, Misal Adnan Yıldız, Neriman Polat, Ömer Özyürek, Selen Sarıoğlu Süloş, Tayfun Erdoğmuş, Volkan Aslan ve Yasemin Özcan değerlendirdi.



Yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne serecek etkinlik, her gün Akaretler Sıraevler'de 11.00-19.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.