Basılan kitap sayısı geçen yıla göre yüzde 20 arttı

237 SİNEMA, 1008 MÜZİK YAPIMI TESCİL EDİLDİ

Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için 1249 tescil işlemi tamamlanarak 578 bin 936 bandrol satışı yapıldı.



Sinema alanında 237 yapımın tescili gerçekleştirilirken, 23 bin 965 bandrol satıldı. Müzik alanında ise 1008 yapım tescil edildi ve 531 bin 39 bandrol satışı yapıldı. Dijital oyunlarda 4 tescil işlemi yapılarak 23 bin 932 bandrol satıldı.



26 BİN 733 KORSAN MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre de korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren İl Denetim Komisyonları, yılın ilk 6 ayında 285 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 300 kişi hakkında işlem yapıldı, 26 bin 733 materyal ele geçirildi.