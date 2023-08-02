Başka Sinema seçkisi, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak

Başka Sinema seçkisi kapsamında, son dönemin öne çıkan yerli ve yabancı filmleri, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda "1 bilet alana 1 bilet bedava" kampanyasıyla izleyiciyle buluşacak.



Ödüllü filmlerin de yer aldığı seçki, 4 Ağustos'ta Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" gösterimiyle başlayacak, 7 Ağustos'ta Baz Luhrmann’ın yönettiği ve Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson ile Richard Roxburgh'un oynadığı ünlü müzik ikonu Elvis Presley'in hayatını konu alan "Elvis" ile devam edecek.



Etkinlik kapsamında, 9 Ağustos'ta "Balina", 11 Ağustos'ta "Daliland", 14 Ağustos'ta "Frankenstein", 16 Ağustos'ta "Maskeli Balo", 21 Ağustos'ta "Ela ile Hilmi ve Ali", 22 Ağustos'ta "Carmen", 25 Ağustos'ta ise "Suç Bende" filmleri izleyicilerin karşısına çıkacak.

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