"Başkan" filminde Nursel Köse sürprizi

Ulaş Bahadır’ın senaryosunu yazıp yönettiği “Başkan” filminde izleyiciler Nursel Köse’yi tanımakta güçlük çekecek.
Diren Polatoğulları, Necip Memili ve Büşra Pekin’le başrolleri paylaşan sanatçıyı filmde, belediye başkanının varlıklı, özgüveni yüksek ve gösteriş meraklısı eşi Hacer rolünde izleyeceğiz. Giyimi, aksesuarları, altın dişleriyle Tunceli Ovacık’ta kabuğuna sığmayan bir karakter olan Hacer’in tek derdi, film boyunca çeşitli entrikalar peşindeki eşinden ilgi ve sevgi görmektir.
Bu özel karakter için rol gereği görüntüsünü değiştirmeyi kabul eden Nursel Köse, her insanın çok özel olduğunu söyledi.
Hacer karakteri için usta sanatçı Nursel Köse’nin yüzüne benler yapıldı, bir gözü diğerinden daha aşağı düşürüldü, son olarak dişleri öne doğru uzatılarak gerçekçi görünmesi için 14 ayar altınla kaplandı.
DİŞLERİN TAKILMASI İKİ SAAT SÜRÜYOR
Ses tonunu bozulmamasına özen gösterilerek doktor kontrolünde, kişiye özel hazırlanan dişlerin takılması ve diğer detaylarla birlikte uygulanan makyajın yapımı her gün, günde en az iki saat sürdü.
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