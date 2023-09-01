"Başkan" filminde Nursel Köse sürprizi

Tunceli’nın Ovacık ilçesinde çekilen “Başkan” filminde seyircileri Nursel Köse sürprizi bekliyor. Diren Polatoğulları, Necip Memili ve Büşra Pekin’le başrolleri paylaşan Nursel Köse’ye 14 ayar altın diş takıldı, yüzüne et benleri yerleştirildi, gözlerinin simetrisiyle oynandı.

"Başkan" filminde Nursel Köse sürprizi

Ulaş Bahadır’ın senaryosunu yazıp yönettiği “Başkan” filminde izleyiciler Nursel Köse’yi tanımakta güçlük çekecek.

Diren Polatoğulları, Necip Memili ve Büşra Pekin’le başrolleri paylaşan sanatçıyı filmde, belediye başkanının varlıklı, özgüveni yüksek ve gösteriş meraklısı eşi Hacer rolünde izleyeceğiz. Giyimi, aksesuarları, altın dişleriyle Tunceli Ovacık’ta kabuğuna sığmayan bir karakter olan Hacer’in tek derdi, boyunca çeşitli entrikalar peşindeki eşinden ilgi ve sevgi görmektir.

"Başkan" filminde Nursel Köse sürprizi - 1

Bu özel karakter için rol gereği görüntüsünü değiştirmeyi kabul eden Nursel Köse, her insanın çok özel olduğunu söyledi.

Hacer karakteri için usta sanatçı Nursel Köse’nin yüzüne benler yapıldı, bir gözü diğerinden daha aşağı düşürüldü, son olarak dişleri öne doğru uzatılarak gerçekçi görünmesi için 14 ayar altınla kaplandı. 

"Başkan" filminde Nursel Köse sürprizi - 2

DİŞLERİN TAKILMASI İKİ SAAT SÜRÜYOR

Ses tonunu bozulmamasına özen gösterilerek doktor kontrolünde, kişiye özel hazırlanan dişlerin takılması ve diğer detaylarla birlikte uygulanan makyajın yapımı her gün, günde en az iki saat sürdü.

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