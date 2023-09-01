"Başkan" filminde Nursel Köse sürprizi

Bu özel karakter için rol gereği görüntüsünü değiştirmeyi kabul eden Nursel Köse, her insanın çok özel olduğunu söyledi.



Hacer karakteri için usta sanatçı Nursel Köse’nin yüzüne benler yapıldı, bir gözü diğerinden daha aşağı düşürüldü, son olarak dişleri öne doğru uzatılarak gerçekçi görünmesi için 14 ayar altınla kaplandı.

DİŞLERİN TAKILMASI İKİ SAAT SÜRÜYOR Ses tonunu bozulmamasına özen gösterilerek doktor kontrolünde, kişiye özel hazırlanan dişlerin takılması ve diğer detaylarla birlikte uygulanan makyajın yapımı her gün, günde en az iki saat sürdü.