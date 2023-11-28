Başkentin şehir tiyatroları yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve ABB Şehir Tiyatroları binasında yürütülen tadilat çalışmaları tamamlandı. Binalarda çatı, teraslar sahneler, kulisler, tuvaletler, duşlar, fuaye ortak kullanım alanları, tiyatro ışıklandırma, ses sistemleriyle sahne sinevizyonu ve perdesi yenilendi.



Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Toplulukları Şube Müdürü Şenay Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir yıl boyunca iki salonumuzda çok büyük titizlikle tadilat gördü. Hem çağın ihtiyaçlarına kulak veren hem de Ankaralıların çok büyük keyifle etkinlikleri izleyebileceği bir hale geldi salonlarımız. Ankara Büyükşehir olarak yeni sanat sezonuna büyük bir çalışma ile hazırlandı." ifadelerini kullandı.