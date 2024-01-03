Başkentteki 118 yıllık caminin restorasyonunda sona gelindi

Karahoca Mahallesi'ndeki 118 yıllık Karahoca Camisi'nde geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon kapsamında bina güçlendirmesi, çatı onarımı, çevre düzenlemesi ve cami içindeki nakış işlemelerin orijinal yapısına sadık kalınarak yeniden işlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

Caminin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Haymana Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, belediyenin sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan tarihi Karahoca Camisi'nin yıkılmak üzereyken belediye tarafından önce tescil ettirildiğini ve ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde restore edildiğini belirtti.

