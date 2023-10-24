Başlangıç, Tenet ve Yıldızlararası yeniden vizyona giriyor

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan'ın üç filmi yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini konu alan Oppenheimer ile filmografisine yeni bir başyapıt ekleyen yönetmenin Başlangıç, Tenet ve Yıldızlararası filmleri 27 Ekim'de vizyona girecek.



Tenet (2020)



John David Washington, Kenneth Branagh ve Robert Pattinson'in başrollerini paylaştığı film, zaman temasını işleyiş biçimiyle övgü topladı.

Interstellar (2014) Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in yer aldığı bilim kurgu filmi, bir grup astronotun insanların yaşayabileceği yeni bir gezegen arayışını konu alıyor.



Inception (2010)



Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu "Başlangıç" görsel efektleri, Hans Zimmer imzalı müzikleri ve yıldız kadrosuyla Nolan'ın en iyi filmlerinden. EN İYİ CHRISTOPHER NOLAN FİLMLERİ