Batı Trakya Türklerinin efsanevi liderini anlatan "Sadık Ahmet" filmi çekiliyor

Batı Trakya Türklerinin efsanevi liderini anlatan "Sadık Ahmet" filmi sete çıktı. Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı M.Cüneyt Göz tarafından üstlenilen, proje tasarımı Muhammet Usta’ya ait, senaryosu Mert Dikmen imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturduğu film, yakın tarihin unutulmaz kahramanlarından biri olan Dr. Sadık Ahmet’in hayatını anlatacak.

"Sadık Ahmet" filmi uzun yıllar boyu gasp edilen haklarını geri kazanmak için ömrünü harcamış bir kahramanın hikayesini beyazperdeye aktaracak.