Batman yıldızları yine bir arada: Zoe Kravitz yönetmen koltuğunda

Batman (2022) filminde başrolleri paylaşan Zoe Kravitz ile Robert Pattinson yeni bir projede buluşmaya hazırlanıyor.

Batman yıldızları yine bir arada: Zoe Kravitz yönetmen koltuğunda

ile bir kez daha aynı projede bir araya geliyor. Deadline'ın haberine göre, ikili How To Save A Marriage adlı filmde birlikte çalışacak. Kravitz filmin yönetmenliğini üstlenecek, Pattinson ise filmin yapımcısı olacak.

İkilinin filmde rol alıp almayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Senaryosunu Ross Evans'ın kaleme aldığı filmin konusu henüz bilinmiyor. Kravitz, Blink Twice filminin yönetmen koltuğunda oturmuştu.

Batman yıldızları yine bir arada: Zoe Kravitz yönetmen koltuğunda - 1 Batman (2022)
Robert Pattinson'ın yeni rolü gündem oldu

Robert Pattinson'ın yeni rolü gündem oldu

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