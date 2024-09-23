Bay Sinema-Türker İnanoğlu sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde açılacak

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergi, Yeşilçam'ın değişim-dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türker İnanoğlu Vakfının katkılarıyla (TÜRVAK) hazırlanan serginin küratörlüğünü Zihni Tümer üstleniyor.



Sergide, İnanoğlu'nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembol isimlerinin balmumu heykelleri ve kamera arkası fotoğrafları görülebilecek.



Sergi, 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.