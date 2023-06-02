Bayburt'un tarihi ve kültürü şehir müzesinde tanıtılıyor

Müzede, Türk topluluklarının birliğini ve dayanışmasını destansı bir şekilde dillendiren Dede Korkut ile kent bağının kurulması, hikayelerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla da bölüm hazırlandı. Dede Korkut hikayelerinin maket ve heykellerle anlatıldığı bölümün de yer aldığı müzeyi bir ayda 20 bin ziyaretçi gezdi.



Vali Cüneyt Epcim Bayburt'a şehir müzesi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tescilli binadaki müzede profesyonel ve özgün uygulamalarla kentin tarihini, kültürünü ve geleneğini anlatan bir konsept oluşturulduğunu belirten Epcim, çeşitli soru ve görsellerin dijital ekranlara yansıtıldığı, "Ne kadar Bayburtlusun?" ve "Köyüne Dokun" bölümlerinin ilgi çektiğini ifade etti.



Epcim, kentte yaşanan Ermeni mezalimi ve Kop Dağı Müdafaası gibi önemli olayların da çeşitli belge, buluntu ve eserlerle müzede anlatıldığını vurguladı.

