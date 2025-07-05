Bayhan'ın talihsiz anları: Şarkı söylerken yere düştü
Adını Popstar yarışmasıyla duyuran Bayhan, Bursa'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.
Bayhan, 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Popstar yarışmasında ün kazandı.
Son dönemde “Gassal” dizisinde seslendirdiği "Efendim İşitmedim" adlı şarkıyla adından söz ettiren Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.
Talihsiz bir kaza yaşayan Bayhan, şarkı söylediği esnada bir hoparlöre ya da kabloya takılıp dengesini kaybedince yere düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı. Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine ara vermeden devam etti.
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