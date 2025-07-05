Bayhan'ın talihsiz anları: Şarkı söylerken yere düştü

Son dönemde “Gassal” dizisinde seslendirdiği "Efendim İşitmedim" adlı şarkıyla adından söz ettiren Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

Bayhan, 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Popstar yarışmasında ün kazandı.

Talihsiz bir kaza yaşayan Bayhan, şarkı söylediği esnada bir hoparlöre ya da kabloya takılıp dengesini kaybedince yere düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.