Baysan Pamay hayatını kaybetti

Emekli devlet memuru ve tiyatro tutkunu Baysan Pamay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Pamay'ın vefatını, Oyuncular Sendikası duyurdu:

"İstanbul'un en çok oyun izleyen seyircisi, kültür-sanat emekçilerinin dostu. Sendikamızı kurduğumuz ilk yıllarda ofisimize gelerek, sizler için ne yapabilirim diye sormuştu. Oyuncuların yaşadığı sorunları can kulağı ile dinlemiş, ardından 'Elbet biz seyircilerin de yapabileceği şeyler vardır' demişti. Ve o dönem Seyirciler Platformu'nun kurulmasına öncülük etmişti. 1 Mayıs'larda seyircileri de kortejimize katmıştır. Kültür-sanat camiası için çok özeldi. Hepimizin başı sağ olsun. Çok özleyeceğiz..."



Tiyatro Kooperatifi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özel tiyatroların değerli destekçisi, İstanbul'un en çok oyun izleyen seyircilerinden biri ve tiyatrolarımızın kıymetli dostu Baysan Pamay'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, tüm tiyatro camiasına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.