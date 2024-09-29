Bay Sinema-Türker İnanoğlu sergisi Türk sineması tarihine ışık tutuyor

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergi, Yeşilçam'ın değişim, dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türker İnanoğlu Vakfının katkılarıyla (TÜRVAK) hazırlanan serginin küratörlüğünü Zihni Tümer üstleniyor.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Sinema Müzesi Müdürü Ceyhun Tuzcu, sergide Türker İnanoğlu'nun hayatının bütün noktalarının anlatıldığı bir evren oluşturulduğunu söyledi. Tuzcu, serginin asıl başarısını en doğru adreslerden birinde olması şeklinde açıklayarak, şöyle devam etti:



"Bizim için çok onur verici bir ağırlama oldu. Onun bütün sinema hayatını bir sergiyle anlatabilmek mümkün değil. Dolayısıyla biz de öncelikle Atlas 1948 Sineması'nı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. O isme layık olmak için festivalleri, yönetmen buluşmalarını devam ettiriyoruz."



Serginin İnanoğlu'nun sinemaya başlangıç yıllarından Yeşilçam'ı keşfetmesine varan kronolojik bir sırayla devam ettiğini aktaran Tuzcu, "Ödüllerinden, kişisel eşyalarına, sinemaseverlerin özellikle kendisiyle bağı kurmasını sağlayacak bir dünya yaratılmasını sağladık." dedi.

