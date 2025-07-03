Bedia Ceylan Güzelce'nin yeni kitabı Bu Çağın İnsanı raflarda

Gazeteci ve yazar Bedia Ceylan Güzelce, yeni kitabıyla ilgili "Bu kitapta her şey var. Bizi rahatsız eden... Deprem, pandemi, yalnızlık, aşk, çocuklar, kadınlar.. 'Ne yaşıyorum?' dedirten bir çok konu var" dedi.

"BENİ EN ÇOK RAHATSIZ EDEN YALNIZLIK MESELESİ"

Ceylan'ın şiirsel bir dille kaleme aldığı eser, hızla değişen dünyada insan olmayı konu alıyor.Güzelce, kitabında; giderek yalnızlaşan hayatlara dikkat çekiyor.

"Beni bu çağa dair en çok zorlayan şey, birbirimize ulaşmak konusunda bu kadar araca sahipken, birbirimizden neden bu kadar uzaklaştık ve yalnızlaştık. buna ne sebep oldu?" diyen Bedia Ceylan Güzelce, "Beni en çok rahatsız eden bu yalnızlık meselesi. Bu denemelerde de bolca yalnızlık temasını anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın olumsuz etkilelerine vurgu yapan ve dijital çağa hapsolmuş insanlara çıkış önerileri sunan yazar, şöyle konuştu:

"Dijital dünyadan biraz daha fiziki boyuta geçebileceğimiz her fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birbirimize çok ihtiyacımız var. hem de hiç olmadığı kadar var."