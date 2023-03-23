Beethoven’ın saç telleri ölümüne ışık tuttu

Ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven’ın ölüm nedeniyle ilgili uzun yıllardır tartışmalar sürüyordu. 6 Mart 1827'de uzun süren bir hastalık sonucu 56 yaşında hayata veda eden bestecinin mustarip olduğu hastalıklar saç telleri sayesinde tespit edildi.

Yıllarca işitme kaybı yaşadığı bilinen müzisyenin kurşun ya da balık zehirlenmesinden öldüğü iddia edilmişti.

Current Biology adlı dergide yayınlanan çalışmada, müzisyenin beş saç örneği incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda Beethoven’ın karaciğer hastalığına yatkın olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B'ye yakalandığı ortaya çıktı. Müzisyenin aşırı alkol tüketiminin karaciğer hastalığına yol açmış olabileceği kaydedildi.