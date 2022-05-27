Beethoven'ın üçlü konçertosu Türkiye'de ilk kez keman, viyola ve piyanoyla seslendirilecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü sanatçılara eşlik edecek, tanınmış isimleri sahnesinde ağırlayacak.



Dünya çapındaki yarışmalarda büyük başarılar elde eden ve çok sayıda ilki gerçekleştiren keman sanatçısı Bomsori Kim'e eşlik edecek CSO, Vengerov ve Ulucan kardeşlerle de CSO Ada Ankara Ana Salon'da pazar günü sanatseverlerle buluşacak.



"FESTİVALİN HEYECANINI TAŞIYORUZ"



Başkent Kültür Yolu Festivalinde Vengerov'un katılımıyla gerçekleşecek konsere ilişkin konuşan CSO Şefi Cemi'i Cem Deliorman, uzun zamandır heyecanla bekledikleri festivalin başlayacak olmasının heyecanını taşıdıklarını söyledi.



Türkiye'de de çok sevilen Vengerov'un dünyanın en iyi kemancılarından biri kabul edildiğini belirten Deliorman, Vengerov'un Türkiye'yi çok sevdiğini ve daha önce burada birçok workshop ile "masterclass" etkinliklerine katıldığını anlattı.



Konserde, uluslararası arenada isimlerini duyurmuş Ulucan kardeşlerin Vengerov'la bir araya gelerek Beethoven'ın üçlü konçertosunu seslendireceğini aktaran Deliorman, "Bu konçerto keman, çello ve piyano için yazılmış bir konçerto. Fakat biz burada, Türkiye'de, ilk defa bunu keman, viyola ve piyano olarak dinleyiciye sunacağız" dedi.



TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN SEÇKİN ÖRNEKLER DE SESLENDİRİLECEK



Konserin Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe eseriyle açılacağı bilgisini veren Deliorman, Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünyadan" başlıklı 9. senfonisinin de programda yer alacağını kaydetti.



Deliorman, festival kapsamında dünyaca ünlü kemancı Bomsori Kim'i de ağırlayacaklarını, ayrıca TÜRKSOY'un iş birliğiyle Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinden çok seçkin örnekleri seslendireceklerini ifade etti.