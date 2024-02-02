Beetlejuice 2'nin posteri yayınlandı

Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'nın yer aldığı 1988 yapımı Beetlejuice devam filminin ismi ve vizyon tarihi belli oldu. Warner Bros'un X hesabından yaptığı paylaşımda filmin posteri, ismi ve vizyon tarihini açıkladı.



Film 40 yıl aradan sonra "Beetlejuice Beetlejuice" ismiyle geri dönüyor. Film 6 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. Filmde orijinal kadrodan Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'da yer alıyor.

İşte filmin posteri...