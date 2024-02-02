Beetlejuice 2'nin posteri yayınlandı

Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'nın yer aldığı 1988 yapımı Beetlejuice devam filminin ismi ve vizyon tarihi belli oldu. Warner Bros'un X hesabından yaptığı paylaşımda filmin posteri, ismi ve vizyon tarihini açıkladı.
Film 40 yıl aradan sonra "Beetlejuice Beetlejuice" ismiyle geri dönüyor. Film 6 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. Filmde orijinal kadrodan Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'da yer alıyor.
İşte filmin posteri...
Yeni filmin ismi ise Michael Keaton'ın 1988 yapımı filmide canlandırdığı karaktere bir gönderme niteliğinde. Beetlejuice 2’nin kadrosunda Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara‘nın yanı sıra Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi önemli isimler yer alıyor.
“Beetlejuice Beetlejuice” 6 Eylül 2024 seyirciyle buluşacak.
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