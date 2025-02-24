Bekleyiş sona eriyor! Rihanna yeni şarkı müjdesi verdi: Vasat bir şey ortaya koyamam
Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, uzun bir süredir yeni şarkı bekleyen hayranlarına müjdeyi verdi. Son olarak 2016'da albüm çıkaran şarkıcı yeni projesi hakkında "Kimsenin beklediği bir şey olmayacağını biliyorum" dedi.
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde güzellik markası Fenty'ye odaklanan yıldız, albüm müjdesi verdi.
NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ SONUNDA BULDU!
Harper's Bazaar dergisine konuşan şarkıcı, "Sanırım müzik benim özgürlüğüm. Bunu yeni fark ettim. Bir sonraki çalışmam için gerçekten ne yapmak istediğimin şifresini çözdüm. Aslında bu konuda kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yıllar boyunca bunu söyleyip durduğumu biliyorum" ifadelerini kullandı.
"VASAT BİR ŞEY ORTAYA KOYAMAM"
Reggae albümü yapacağı iddiaları hakkında şarkıcı şöyle konuştu:
"Uzak bir ihtimal, artık bir müzik türü yok. Bu yüzden bekledim. Her seferinde 'Hayır bu ben değil, bana uygun değil. Geldiğim noktayla uyuşmuyor. Bunu yapamam. Bunun arkasında duramam. Bunu bir yıl boyunca turnede söyleyem' diyordum. Bir süre sonra, şöyle düşündüm, müzikten bu kadar uzak kaldıysam yapacağım şeyin ses getirmesi lazım. Önemli olması gerekiyor. Onlara beklemelerinin karşılığını vermeliyim. Vasat bir şey ortaya koyamam. Sekiz yıl bekledikten sonra, biraz daha beklemeniz daha iyi olur."
"KİMSENİN BEKLEDİĞİ BİR ŞEY OLMAYACAĞINI BİLİYORUM"
Yeni albümü hakkında çok detay vermek istemeyen yıldız, "Gerçekten iyimser hissediyorum. Tam da olmam gereken yerdeyim gibi hissediyorum. Sekiz yıldır stüdyodaydım. Ama yaptıklarım beni etkilemedi. Aradığım bir şey var. Kimsenin beklediği bir şey olmayacağını biliyorum. Ticari kaygıyla yapılmış veya radyoda dinlenecek bir şey olmayacak. Sanatımın şu anda hak ettiği yerde olacak" dedi.
Uzun bir süredir şarkıcı ASAP Rocky ile birlikte olan Rihanna, 2022'de RZA, 2023'te ise Riot Rose adında iki çocuk sahibi oldu.
Rihanna, ABD'nin en genç kendi servetini yapan milyarder kadını olarak biliniyor. Şarkıcının toplam servetinin 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Şarkıcı bu servetin büyük çoğunluğunu güzellik sektöründeki başarına borçlu.
Rihanna'nın son albümü "Anti" ise 2016 yılında müzikseverlerle buluştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Magazin
- Magazin Haberleri
- Rıhanna
- N-Life Kültür&Sanat