Belçikalı yazar Saskia De Coster müzede geçirdiği bir ayın sonunda artık "özgür"

MÜZEDE GECELERİ TEK BAŞINA



De Coster, müzedeki bir ayında tamamladığı kitabında da ilişkiler konusunda yazdığını, hayatları bir anda altüst olan kişileri, bardağı taşıran son damlaları anlattığını dile getirdi. Belçikalı yazar, tek başına geçirdiği bir ay içindeki günlük hayatını anlatırken de sürekli müzenin güvenliğiyle bağlantı halinde olduğunu belirtti.

De Coster, müzenin geceleri bir korku filmini andırdığını belirterek, "Aynı zamanda (Peter Paul) Rubens, (Vincent) Van Gogh, (Salvador) Dali'nin resimleri burada. Bunlar yüzlerce milyon avroluk tablolar ve çok iyi korunuyorlar. Ben de burada uyudum ve haliyle çok iyi korunuyordum. Karanlık ve gürültülüydü ama güvenliydi" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DEKİ DEPREM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİ OLDU"



De Coster, Türkiye'deki depremlerin dış dünyadan öğrendiği birkaç haberden biri olduğunu belirterek depremle ilgili hislerini şöyle ifade etti:

"Beni sadece bir kişi ziyaret edebiliyordu, o da oğlumdu. Türkiye'de meydana gelen depremleri de ondan duydum. Bu benim için buradaki en zor şeylerden biri oldu. Burada tek başınasın ve bu büyüklükteki bir afeti duyuyorsun, kimseyle paylaşamıyorsun."