Belçim Bilgin, 'Fate' karakteriyle 'Roza' filminin setinde

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan  'Roza' filminin çekimleri Mersin'de devam ediyor. Filmde ‘Fate’ karakterine hayat veren Belçim Bilgin, setteki yerini aldı.

Belçim Bilgin, 'Fate' karakteriyle 'Roza' filminin setinde

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Fikret Kuşkan 'Roza' filminin kadrosunda

Fikret Kuşkan 'Roza' filminin kadrosunda

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan 'Roza' filminin çekimleri, Mersin’de devam ediyor. Mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını anlatan film için Belçim Bilgin 'Fate' karakteriyle setteki yerini aldı.

'Roza' filminin kamera arkasından fotoğraflar yayınlandı. Filmin, yapımı Akiz Yapım’a, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme alıyor.

Belçim Bilgin, 'Fate' karakteriyle 'Roza' filminin setinde - 1

Kadrosunda; Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz’in yer aldığı film 2023'te vizyona girecek.

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