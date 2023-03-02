Belen'deki Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi

"SAĞLAM ŞEKİLDE TASARLANDI"

Heykeli yapan Rıfat Üstündağ, heykelin yapımına 2004 yılında başladığını, 2009 yılında da yerine monte edildiğini söyledi.



O dönem heykelin yerinin neresi olacağı konusunda tereddüt olduğunu dile getiren Üstündağ, "Nereye konursa konulsun altyapısını heykelle birlikte inşa ettik, gücü oradan geliyor. Sağlam şekilde tasarlandı. Çok özel bir çelik boru getirildi direk için. Yaklaşık 45 gün metal işçiliği için çalıştık. Kayanın yarıklarına beton ve metal çubuklar koyduk" dedi.



Belen'in tarihte bir geçit olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Belen, Yavuz Sultan Selim Han'dan beri muhafız görevi görür. Bu dağların insanları olduğumuz için tarihi geçmişlerimizle bir bütünüz. Dedelerimin ödediği bedeli hatırlatmak için yaptım ben onu" diye konuştu.



Mahalle muhtarı Ali Şirin ise bayrağın 2009 yılında belediye tarafından yaptırıldığını belirterek, "Dimdik ayakta duruyor. Allah'ın izniyle ülkemiz de böyle dimdik ayakta duracak. En kısa sürede toparlanıp ayağa kalkacağız. Bayrağımız her zaman olduğu gibi dalgalanmaya devam edecek" dedi.



Mahalle sakinlerinden Mesut Vanoğlu da Belen'in simgesinin depremde yıkılmadığını ifade etti.



Depremin bölgedeki yaşamı olumsuz etkilediğine işaret eden Vanoğlu, "Bundan sonraki hayat daha zor. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.