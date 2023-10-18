"Bella Figura" İstanbul Devlet Tiyatrosunda seyirciyle buluşacak

İstanbul Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yasmina Reza'nın yazıp Ayberk Erkay'ın çevirdiği "Bella Figura", Hakan Çimenser'in rejisiyle, yarın saat 20.00'de İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.
Oyunda, Ebru Şatıroğlu, Eray Cezayirlioğlu, Aral Seskir, Ebru Kaymakçı, Gönen Aykaç, Evrim Feyza Geboloğlu rol alıyor. Dekoru Gözde Yavuz, kostümleri Duygu Ergüven Saykan, ışık tasarımı Yakup Çartık, müziği Cem Altun imzasını taşıyan oyunun dramaturjisi Selen Korad Birkiye'ye ait.
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