Ben Affleck 'Air' filminde Michael Jordan'ın neden görülmediğini açıkladı

Ben Affleck, efsanevi NBA yıldızının Nike'la işbirliğini konu alan Air'de Michael Jordan'ı göstermemesinin ardındaki gerekçeyi açıkladı.
Yönetmenliğini ve başrolünü Kayıp Kız (Gone Girl) yıldızının üstlendiği Air, pazarlama yöneticisi Sonny Vaccaro'nun (Matt Damon) kendi spor ayakkabı serisini yaratmak üzere genç Jordan'ın peşine düşmek için Nike'la birlikte çalıştığı gerçek hayat hikayesine dayanan, yakında vizyona girecek bir spor draması.
Jordan'ın Nike'la yaptığı işbirliği, Air Jordan'larının muazzam popülerliğiyle spor, moda ve popüler kültür dünyaları arasında uzun bir bağ kurulmasında önemli bir katalizör oldu.
Bununla birlikte, basketbol yıldızı filmde hiçbir yerde görünmüyor.
"O BENİM İÇİN BİR KAHRAMAN"
Independent'in haberine göre Affleck yeni bir röportajında, adı hikayenin önemli bir parçası olmasına rağmen yıldızın ekranda gösterilmemesinin ardındaki kararı açıkladı.
Oyuncu, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada "O benim için bir kahraman. Özellikle de Afro-Amerikan toplumu için ne kadar önemli ve anlamlı bir figür olduğunu biliyorum. Eğer Michael Jordan hakkında konuşmaya kalkacaksanız, bunu saygılı bir şekilde yapın. Kimse sizden bir hagiografi (dini figürlerin hayat hikayesi) yapmanızı istemiyor, ama bunu doğru yapın" dedi.
Jordan'ı ne kadar büyüleyici ve "güçlü" bir figür olarak gördüğünü ifade eden oyuncu, "bir odaya girdiğinde yankılanan bu tür bir karizma ve güce sahip birini daha önce hiç tanımadığını" öne sürdü.
Affleck'in filmi konuşmak üzere Jordan'la bir görüşme talep etmesinin ardından, ikili birlikte golf oynamaya gitti ve Jordan'ın annesi Deloris'i canlandırması için Viola Davis'e rol vermek de dahil hikayenin nasıl anlatılacağına ilişkin fikirler belirledi.
Bununla birlikte Affleck, Jordan'ı perdede hiç göstermemeyi seçti çünkü sporcunun görünüşünün inandırıcı bir şekilde yeniden yaratılamayacak kadar eşsiz olduğunu düşünüyor.
Affleck basitçe, "Jordan çok büyük" dedi ve ekledi:
"O hikayenin üstünde ve etrafında var ama eğer onu somutlaştırırsanız, eğer 'Evet, bu Michael Jordan' derseniz, aslında öyle olmadığını biliyoruz. Sahtedir. Seyirciler onun hakkında düşündükleri ve hatırladıkları her şeyi ve onun kendileri için ne ifade ettiğini filme getirip yansıtırlarsa daha iyi sonuç verir diye düşündüm."
Röportajın başka bir yerinde Affleck, Can Dostum'da (Good Will Hunting) birlikte oynadığı ve uzun zamandır en iyi arkadaşı olan Matt Damon'la daha sık çalışmasını engelleyen "tavsiyelere" uymaktan duyduğu pişmanlığı paylaştı.