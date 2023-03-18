Ben Affleck 'Air' filminde Michael Jordan'ın neden görülmediğini açıkladı

Ben Affleck, efsanevi NBA yıldızının Nike'la işbirliğini konu alan Air'de Michael Jordan'ı göstermemesinin ardındaki gerekçeyi açıkladı.



Yönetmenliğini ve başrolünü Kayıp Kız (Gone Girl) yıldızının üstlendiği Air, pazarlama yöneticisi Sonny Vaccaro'nun (Matt Damon) kendi spor ayakkabı serisini yaratmak üzere genç Jordan'ın peşine düşmek için Nike'la birlikte çalıştığı gerçek hayat hikayesine dayanan, yakında vizyona girecek bir spor draması.

Jordan'ın Nike'la yaptığı işbirliği, Air Jordan'larının muazzam popülerliğiyle spor, moda ve popüler kültür dünyaları arasında uzun bir bağ kurulmasında önemli bir katalizör oldu.



Bununla birlikte, basketbol yıldızı filmde hiçbir yerde görünmüyor.

"O BENİM İÇİN BİR KAHRAMAN"



Independent'in haberine göre Affleck yeni bir röportajında, adı hikayenin önemli bir parçası olmasına rağmen yıldızın ekranda gösterilmemesinin ardındaki kararı açıkladı.



Oyuncu, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada "O benim için bir kahraman. Özellikle de Afro-Amerikan toplumu için ne kadar önemli ve anlamlı bir figür olduğunu biliyorum. Eğer Michael Jordan hakkında konuşmaya kalkacaksanız, bunu saygılı bir şekilde yapın. Kimse sizden bir hagiografi (dini figürlerin hayat hikayesi) yapmanızı istemiyor, ama bunu doğru yapın" dedi.