Ben Affleck: Çocuklarım filmlerimi çok eleştiriyor

Son dönemde The Accountant 2 filmiyle gündemde olan Ben Affleck 'in Jennifer Garner ile evliğinden Violet, Seraphina ve Samuel adında üç çocuğu bulunuyor. Jimmy Kimmel Live programına konuk olan oyuncu, "Çocuklarımın filmimi izlemek istemeleri beni heyecanlandırdı. Ama çocuklarım çok sert ve eleştirilerini hiç esirgemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncu "Film izlerken yanıma oturup, 'Bu korkunç. Bunu neden yaptın?' diyorlar." diyen oyuncu, yeni filmi The Accountant 2'nin ise çocuklarının beğenisini kazandığını dile getirdi:



"Yeni filmimi aslında beğendiler. 'Gerçekten beğendiniz mi?' diye sordum. Onlar da, 'Evet, güzeldi!' dediler. Çok şaşkınlardı. Sanki şanslıymışım gibi, sanki kazara doğru bir şey yapmışım gibi. "