Ben Affleck: Çocuklarım filmlerimi çok eleştiriyor

Batman, Kayıp Kız, Son Düello ve Hırsızlar Şehri gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ben Affleck, çocuklarının filmlerini eleştirdiğini söyledi.

Ben Affleck: Çocuklarım filmlerimi çok eleştiriyor

Son dönemde The Accountant 2 filmiyle gündemde olan 'in Jennifer Garner ile evliğinden Violet, Seraphina ve Samuel adında üç çocuğu bulunuyor.

Jimmy Kimmel Live programına konuk olan oyuncu, "Çocuklarımın filmimi izlemek istemeleri beni heyecanlandırdı. Ama çocuklarım çok sert ve eleştirilerini hiç esirgemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Ben Affleck: Çocuklarım filmlerimi çok eleştiriyor - 1 Affleck, Batman karakterini canlandırmıştı.

Oyuncu "Film izlerken yanıma oturup, 'Bu korkunç. Bunu neden yaptın?' diyorlar." diyen oyuncu, yeni filmi The Accountant 2'nin ise çocuklarının beğenisini kazandığını dile getirdi:

"Yeni filmimi aslında beğendiler. 'Gerçekten beğendiniz mi?' diye sordum. Onlar da, 'Evet, güzeldi!' dediler. Çok şaşkınlardı. Sanki şanslıymışım gibi, sanki kazara doğru bir şey yapmışım gibi. "

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