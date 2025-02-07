Ben Affleck imzalı Animals filminde değişiklik: Matt Damon projeden ayrıldı
Ben Affleck'in yönetmen koltuğunda oturduğu Animals filminde başrol oynamaya hazırlanan Matt Damon, projeden ayrıldı ve rolünü Affleck'e bıraktı.
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ben Affleck'in yönetmen koltuğunda oturduğu Animals filmi için hazırlıklar sürüyor.
Connor McIntyre ve Bill Ray'in senaryosunu kaleme aldığı filmde Matt Damon, başrol oynayacaktı. Ancak Christopher Nolan imzalı "The Odyssey" filminde rol alacak olan Damon, program çakışmaları nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı.
Deadline'ın haberine göre; Matt Damon, rolünü filmin aynı zamanda yönetmeni olan yakın dostu Ben Affleck'e bıraktı. Filmin kadrosuna Gillian Anderson da katıldı.
Çekimlerinin Nisan 2025'te başlaması beklenen Animals filmi, çocuğu kaçırılan bir belediye başkan adayını konu ediyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Ben Affleck
- Matt Damon
- N-Life Kültür&Sanat