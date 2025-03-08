Ben Affleck imzalı Animals filminin kadrosu şekilleniyor

Ben Affleck'in yeni filmi Animals için çalışmalar devam ediyor. Connor McIntyre ve Billy Ray'in senaryosunu kaleme aldığı filmde; Gillian Anderson, Kerry Washington, Steven Yeun, Luis Gerardo Mendez ve Adriana Paz gibi oyuncular rol alıyor.

Çekimleri Los Angeles'te devam eden filme son olarak; Ray Fisher, Mark Kassen ve Christopher Woodley katıldı. Animals, çocuğu kaçırılan bir belediye başkan adayını konu ediyor.