Ben Affleck imzalı Animals filminin kadrosu şekilleniyor
Ben Affleck'in hem başrol oynayacağı hem yönetmen koltuğunda oturacağı Animals filmi için hazırlıklar sürüyor. Filminin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.
Ben Affleck'in yeni filmi Animals için çalışmalar devam ediyor. Connor McIntyre ve Billy Ray'in senaryosunu kaleme aldığı filmde; Gillian Anderson, Kerry Washington, Steven Yeun, Luis Gerardo Mendez ve Adriana Paz gibi oyuncular rol alıyor.
Çekimleri Los Angeles'te devam eden filme son olarak; Ray Fisher, Mark Kassen ve Christopher Woodley katıldı. Animals, çocuğu kaçırılan bir belediye başkan adayını konu ediyor.
Öte yandan Animals, Ben Affleck'in hem başrol oynayacağı hem yönetmen koltuğunda oturacağı ilk film değil. Ünlü isim, daha önce Oscar ödüllü filmi "Argo", suç draması "The Town" ve spor komedisi "Air"da da benzer şekilde yer aldı.
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