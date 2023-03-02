Ben Affleck'li Hypnotic filminden ilk kare

Ben Affleck'in başrolde yer aldığı, Robert Rodriguez'in yeni gerilim filmi Hypnotic'ten ilk görsel yayınlandı.

Ben Affleck'li Hypnotic filminden ilk kare

Robert Rodriguez'in yönetmenliğini üstlendiği yeni gerilim filmi 'Hypnotic'ten ilk görsel yayınlandı. Görselin merkezinde, filmin başrolü  yer alıyor. Filmin henüz tamamlanmamış kurgusundan bir kesit, ilk kez 12 Mart'ta Teksas eyaletinin Austin şehrindeki SXSW Festivali'nde gösterilecek. 

Yönetmen Robert Rodriguez'in Godzilla vs. Kong'un senaristi Max Borenstein ile birlikte kaleme aldığı filmin gerilim türünde olduğu biliniyor. 

Ben Affleck, filmde, kaybolması bir şekilde gizli bir hükümet programıyla bağlantılı olan kayıp kızını ararken bir dizi açıklanamayan suçu araştıran bir dedektifi canlandırıyor.

Hypnotic'ten yayınlanan ilk karede de Affleck, yüzünde endişeli bir ifadeyle, kızının polaroid bir resmini tutarken görülüyor.

Filmde Affleck'e Alice Braga, JD Pardo, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley ve William Fichtner gibi isimler eşlik ediyor. 

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