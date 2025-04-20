Ben Affleck'ten Batman kostümü itirafı: Onu giymek korkunç

DC Evreni’nde Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Suicide Squad: Gerçek Kötüler, Justice League: Adalet Birliği'nde ve The Flash'ta Bruce Wayne/Batman karakterini canlandıran Ben Affleck, GQ'ya verdiği röportajda Batman kostümüyle ilgili konuştu. "KOSTÜMDEN NEFRET EDİYORDUM" Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Batman kostümünün dezavantajlarını anlatan usta oyuncu, "Batsuitlerden nefret ediyordum. Onları giymek korkunç. Öncelikle çok sıcaklar. Nefes almıyorlar. Nasıl görünmesi isteniyorsa öyle yapılıyorlar. İçindeki insan hiç düşünülmemiş. Bu yüzden içine girince terlemeye başlıyorsunuz. Şu anda bile terledim" dedi.

2016'daki Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan bir sahne

"O KADAR TERLEYİNCE BİTKİN HİSSEDİYORSUNUZ" Ben Affleck sözlerine "Kostüm filmi çekmeyi o kadar zor bir hale getirdi ki… Çok sıcakladığınız için kahraman gibi hissedemiyorsunuz, bitkin ve gerçekten terli oluyorsunuz. Belki Christian Bale ya da Robert Pattinson gibi adamlar bu durumla daha iyi başa çıkmıştır" diye devam etti.

2017'de vizyona giren Justice League: Adalet Birliği filminden bir kare