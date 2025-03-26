Ben Affleck'ten Christopher Nolan'a övgüler

Ünlü oyuncu Ben Affleck, usta yönetmen Christopher Nolan'a övgüler yağdırdı. Affleck, röportajda; Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'in setine gitmek istediğini de belirtti.

Ben Affleck'ten Christopher Nolan'a övgüler

Son dönemde Jennifer Lopez ile boşanmasıyla gündemden düşmeyen , GQ'ya verdiği röportajda, birlikte çalışmadığı ancak büyük hayranlık duyduğu yönetmenlerden bahsetti.

Christopher Nolan'a övgüler yağdıran Affleck, "Yaşamış en büyük mimarlarından biri" ifadelerini kullandı.

Ben Affleck'ten Christopher Nolan'a övgüler - 1

"THE ODYSSEY SETİNE GİDİP NOLAN'I İZLEYEBİLİRİM"

"Matt Damon'ın The Odyssey setine gidip sadece Nolan'ın nasıl yönettiğini izleyebilirim. Hiç şaka yapmıyorum" diyen Affleck, onu  Steven Spielberg'le aynı kefeye koydu. 

Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'den ilk kare yayınlandı!

Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'den ilk kare yayınlandı!

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, Can Dostum ve Operasyon: Argo'yla iki kez Oscar kazanmış, Zack Snyder'ın DC Evreni filmlerinde Batman rolünde büyük gişe başarısı elde etmişti.

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