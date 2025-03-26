Ben Affleck'ten Christopher Nolan'a övgüler

Son dönemde Jennifer Lopez ile boşanmasıyla gündemden düşmeyen Ben Affleck, GQ'ya verdiği röportajda, birlikte çalışmadığı ancak büyük hayranlık duyduğu yönetmenlerden bahsetti. Christopher Nolan'a övgüler yağdıran Affleck, "Yaşamış en büyük sinema mimarlarından biri" ifadelerini kullandı.

"THE ODYSSEY SETİNE GİDİP NOLAN'I İZLEYEBİLİRİM"



"Matt Damon'ın The Odyssey setine gidip sadece Nolan'ın nasıl yönettiğini izleyebilirim. Hiç şaka yapmıyorum" diyen Affleck, onu Steven Spielberg'le aynı kefeye koydu.

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