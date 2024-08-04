Ben Böhmer 4 Ekim’de İstanbul'a geliyor

Almanya’nın küresel elektronik müzik sahnesine kazandırdığı yeteneklerden biri olan Ben Böhmer, 2 yıllık aranın ardından yeniden Charm Music Türkiye organizasyonuyla 4 Ekim Cuma akşamı Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi’ne konuk olmaya hazırlanıyor.

Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başlayan ve ilk EP'si ‘Promise You’yu 2015 yılında yayınlayarak müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Böhmer, ardından Anjunadeep etiketi altında çıkardığı parçalar ve remikslerle uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesi edindi.

İlk stüdyo albümü ‘Breathing’i 2019 yılında, şimdiye kadar 135 milyonun üzerinde dinlenme sayısına ulaşan ve büyük bir başarı elde eden ikinci albümü 'Begin Again'i ise Eylül 2021'de dinleyicilerle buluşturdu.