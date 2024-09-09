Ben Stiller yıllardır neden başrol oynamadığını açıkladı

Komedi filmlerinin aranan yüzü Ben Stiller, son zamanlarda vaktinin çoğunu kamera arkasında çalışarak geçiriyor. 7 yıldır herhangi bir projede başrol oynamayan ünlü oyuncu, bu kararının sebebini açıkladı.



Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yeni filmi "Nutcrackers"ın gösteriminin ardından düzenlenen panelde konuşan Stiller, "Bir süredir projelerde yönetmen ve yapımcı olarak çalışıyordum ve oyunculuk yapmak istiyordum ancak birkaç yıl önce sadece beni gerçekten etkilerse bir şeyler yapacağıma dair bir karar aldım" dedi.

"BUNUN YAPMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEY OLDUĞUNU HİSSETTİM"

2017 yapımı "Brad'in Durumu: Karmaşık (Brad's Status)" ve "The Meyerowitz Stories'den bu yana ilk kez başrol oynayan ünlü isim, projeye katılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"David bir gece bana e-posta gönderdi ve nedense hemen okudum. Sezgilerim beni etkiledi, bu filmde bir şeyler var, bu filmi yapmak istiyorum, bu çocuklarla tanışmak istiyorum. Bunu size açıklayamam, tek söyleyebileceğim bunun yapmak istediğim bir şey olduğunu hissettim ve David'le çalışmak, onun nereden geldiğini bilmek, çok organik, duygusal olarak gerçek bir yerdi."