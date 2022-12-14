Ben Türkan Saylan oyununun galası gerçekleşti

Türkan Saylan’ın fikirlerine, ülkülerine ve yaşamına ışık tutan, Cengiz Toraman tarafından kaleme alınan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Merkezi, Kumpanya Yapım ve Levent Üzümcü Tiyatrosu iş birliğinde gerçekleştirilen 'Ben Türkan Saylan' adlı oyunun galası Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Oyunda Türkan Saylan’a ünlü oyuncu Şenay Gürler hayat verdi. Aynı zamanda dış ses olarak Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar ve Yetkin Dikinciler gibi sanatçılar ile ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in yer aldığı oyunun galasında iş, sanat ve akademi dünyasından birçok davetli bir araya geldi.

Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç başta olmak üzere ÇYDD Genel Merkez ve İstanbul şubeleri yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dernek üyeleri, gönüllüleri, öğrencileri ve tüm Çağdaş Yaşam dostları yoğun katılım gösterdi.

İlk olarak klasik müzik dinletisiyle başlayan kokteylde, Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ünlü tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü konuşma yaparak davetlilere “Hoş geldiniz” dediler. Daha sonra ÇYDD mezunu genç soprano Buse Usta’nın performansını dinleyen davetliler, Türkan Saylan’ın yaşamına ışık tutan fotoğraf sergisini de gezdiler.