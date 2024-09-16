Ben Whishaw'dan James Bond hayranlarını üzen haber

James Bond serisinde Britanya Gizli Servisi'nin kurgusal araştırma ve geliştirme bölümünün başındaki Q karakterine hayat veren Ben Whishaw, role geri dönüp dönmeyeceği konusuna açıklık getirdi.

Ben Whishaw'dan James Bond hayranlarını üzen haber

İlk kez "Skyfall"da Britanya Gizli Servisi'nin kurgusal araştırma ve geliştirme bölümünün başındaki Q karakterine hayat veren ardından "Spectre" ve "Ölmek İçin Zaman Yok"ta da rolünü tekrarlayan Ben Whishaw, BBC'nin Sunday with Laura Kuenssberg programına konuk oldu.

Ünlü isim,  serisindeki geleceğiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Q rolüne geri dönmesinin pek mümkün görünmediğini öne süren Whishaw, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki filmde yer alacağımı sanmıyorum. Bence yeni bir kadroyla, tamamen yeni bir kadroyla her şeye yeniden başlayacaklar. Sanırım bu benim önsezim ama bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok."

Ben Whishaw'dan James Bond hayranlarını üzen haber - 1

Öte yandan Daniel Craig'in karakterine veda etmesinin ardından "Yeni James Bond kim olacak?" sorusu gizemini koruyor.

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