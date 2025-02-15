Benedict Cumberbatch, "Blood on Snow" filminde: Tom Hardy projeden ayrıldı

Norveçli ünlü polisiye ve gerilim yazarı Jo Nesbo'nun "Blood on Snow" kitabından uyarlanacak olan filmde başrolleri Benedict Cumberbatch ve Aaron Taylor-Johnson' paylaşacak.

Senaryoyu Jo Nesbo ve Ben Power kaleme alırken, filmin yönetmen koltuğunda ise Cary Fukunaga oturuyor. Filmin kadrosunda Green, Emma Laird ve Ben Mendelsohn gibi isimler yer alacak.