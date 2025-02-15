Benedict Cumberbatch, "Blood on Snow" filminde: Tom Hardy projeden ayrıldı
Jo Nesbo'nun romanından uyarlanan "Blood on Snow" adlı filmde Tom Hardy'nin oynaması planlanmıştı. İngiliz aktör yerine Benedict Cumberbatch kadroya dahil oldu.
Norveçli ünlü polisiye ve gerilim yazarı Jo Nesbo'nun "Blood on Snow" kitabından uyarlanacak olan filmde başrolleri Benedict Cumberbatch ve Aaron Taylor-Johnson' paylaşacak.
Senaryoyu Jo Nesbo ve Ben Power kaleme alırken, filmin yönetmen koltuğunda ise Cary Fukunaga oturuyor. Filmin kadrosunda Green, Emma Laird ve Ben Mendelsohn gibi isimler yer alacak.
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