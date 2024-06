Benedict Cumberbatch "Doctor Strange" rolüne geri dönüyor

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch , " Avengers 5 " filminde Doctor Strange rolüne geri döneceğini açıkladı.

"Doctor Strange" ve "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filmleri dışında oyuncu, "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Thor: Ragnarok" ve "Spider-Man: No Way Home" gibi filmlerde rol aldı.