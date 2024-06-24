Benedict Cumberbatch "Doctor Strange" rolüne geri dönüyor

Marvel Sinematik Evreni'nde "Doctor Strange" karakterine hayat veren Benedict Cumberbatch, yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı.

Benedict Cumberbatch "Doctor Strange" rolüne geri dönüyor

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan , "Avengers 5" filminde Doctor Strange rolüne geri döneceğini açıkladı.

Hollywood yıldızı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kariyerindeki önemli rolleri değerlendirirken "Doctor Strange" ile alakalı konuştu.

"GELECEK YIL AVENGERS'I SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Cumberbatch, "Bu Doktor Strange. O bir karakteri ve bu konuda gerçekten dürüst olacağım; onu oynamanın keyfi çok büyük. Ama aynı zamanda onu oynamanın keyfi, hikayelerin ve yazıların yaratılmasına ve onlara platform sunmaya yardımcı olabileceğim ve daha az ticari yapımların hayata geçirilmesine yardımcı olabileceğim anlamına da geliyor. O, bir yapımcı ve bir aktör olarak hayatımda pek çok açıdan bir hediye. Onu oynamayı seviyorum. Çok eğlenceli biri. Gelecek yıl Avengers'ı sabırsızlıkla bekliyorum, orada bir fırtına patlak verecek" dedi.

Benedict Cumberbatch "Doctor Strange" rolüne geri dönüyor - 1

"Doctor Strange" ve "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filmleri dışında oyuncu, "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Thor: Ragnarok" ve "Spider-Man: No Way Home" gibi filmlerde rol aldı.

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