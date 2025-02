Benedict Cumberbatch o rolden pişmanlık duyduğunu açıkladı

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch, kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



48 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında Ben Stiller imzalı Zoolander 2 filminde rol almıştı. Variety'ye konuşan İngiliz aktör, "Konuşması zor bir rol. Çok özür dilemek zorunda kaldım" dedi.