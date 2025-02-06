Benedict Cumberbatch o rolden pişmanlık duyduğunu açıkladı

Marvel Sinematik Evreni'nde "Doctor Strange" karakterine hayat veren Benedict Cumberbatch pişmanlık duyduğu rolü açıkladı.

Benedict Cumberbatch o rolden pişmanlık duyduğunu açıkladı

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan , kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

48 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında Ben Stiller imzalı Zoolander 2 filminde rol almıştı. Variety'ye konuşan İngiliz aktör, "Konuşması zor bir rol. Çok özür dilemek zorunda kaldım" dedi.

Benedict Cumberbatch o rolden pişmanlık duyduğunu açıkladı - 1 Zoolander 2 (2016)

Aktör, filmdeki karakterinin cinsiyetine yönelik yapılan şakalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Oyuncu filmin bir parçası olduğu için mutlu olduğunu dile getirse de "Şimdi olsa o rolü oynamazdım" dedi.

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