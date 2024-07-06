Bengü Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, eserlerini seslendirdi. Van'da ilk defa konser verdiğini belirten Bengü, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Hayranlarına seslenen Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz." diye konuştu.



Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti.