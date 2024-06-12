Benim Eserim senaryo yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SETEM) yapılan açıklamaya göre, yarışmanın ödül töreni, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dinçer Batırbek'in "Merasim" senaryosuyla birinci, Aykut Topçu'nun "Denge" ile ikinci, Melodi Holago'nun "İlk Sayfa" ile üçüncü olduğu yarışmaya 148 senaryo başvurusu yapıldı



Törene SETEM Başkanı ve yönetmen Mehmet Güleryüz, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esennur Sirer ve ödül kazananlar ile öğretim üyeleri katıldı.

