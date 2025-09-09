Benny Safdie ile Dwayne Johnson'dan yeni proje

Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapan ve ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini anlatan "The Smashing Machine" filminin yıldızı Dwayne Johnson'ın sıradaki projesi belli oldu.

Ünlü oyuncu, Lizard Music adlı filmde başrol oynayacak. Filmde, 70'li yaşlarında tuhaf bir adam olan Chicken Man'i canlandıracak olan Johnson, yeni rolü için kilo veriyor.