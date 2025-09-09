Benny Safdie ile Dwayne Johnson'dan yeni proje

"The Smashing Machine" filmiyle adından söz ettiren Dwayne Johnson'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, yeni porjesinde de Benny Safdie ile bir araya gelecek.

Venedik Festivali'nde prömiyer yapan ve ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini anlatan "The Smashing Machine" filminin yıldızı 'ın sıradaki projesi belli oldu.

Ünlü oyuncu, Lizard Music adlı filmde başrol oynayacak. Filmde, 70'li yaşlarında tuhaf bir adam olan Chicken Man'i canlandıracak olan Johnson, yeni rolü için kilo veriyor.

Benny Safdie ile Dwayne Johnson'dan yeni proje - 1

Johnson'ı "The Smashing Machine" yönetmeni Benny Safdie ile yeniden bir araya getirecek olan , Daniel Pinkwater romanından uyarlanacak.

Öte yandan Benny Safdie, 82'nci Venedik Festivali'nde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne layık görüldü.

