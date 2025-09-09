Benny Safdie ile Dwayne Johnson'dan yeni proje
"The Smashing Machine" filmiyle adından söz ettiren Dwayne Johnson'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, yeni porjesinde de Benny Safdie ile bir araya gelecek.
Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapan ve ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini anlatan "The Smashing Machine" filminin yıldızı Dwayne Johnson'ın sıradaki projesi belli oldu.
Ünlü oyuncu, Lizard Music adlı filmde başrol oynayacak. Filmde, 70'li yaşlarında tuhaf bir adam olan Chicken Man'i canlandıracak olan Johnson, yeni rolü için kilo veriyor.
Johnson'ı "The Smashing Machine" yönetmeni Benny Safdie ile yeniden bir araya getirecek olan film, Daniel Pinkwater romanından uyarlanacak.
Öte yandan Benny Safdie, 82'nci Venedik Film Festivali'nde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne layık görüldü.
