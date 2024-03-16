Bensu Soral Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine dahil oldu

Miti Kovaçeva, Mustafa Kemal’in subaylık yıllarında evlilik teklif ettiği ancak kavuşamadığı Bulgaristan’ın ünlü komutanlarından General Stilyan Kovaçev ile Ana Kovaçeva‘nın kızı olarak tarih kitaplarından yer alıyordu. Bensu Soral “Miti” rolü için vals dersleri alacak.

Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği filmde Okan Yalabık “Osman Zeki Üngör”e, Birce Akalay “Nimet Vahid”e, Melis Sezen “Mediha”ya, Şifanur Gül “Nükhet”e hayat verdiği film 100 yıllık Cumhuriyeti tarihimizin sahnelenen ilk operası Özsoy Operası’nın hikâyesi etkili bir dille beyazperdeye taşınacak.

