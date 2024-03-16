Bensu Soral Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine dahil oldu

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yapacağı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi için hazırlık sürüyor. 1930 yıllar Türkiye'sini anlatacak olan filmin kadrosu açıklandı.
Birce Akalay filmde ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid hanıma hayat verecek. BKM imzalı filmin kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Çağlar Çorumlu, Melis Sezen gibi ünlü oyuncular yer alacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde Miti rolünü Bensu Soral oynayacak.
Miti Kovaçeva, Mustafa Kemal’in subaylık yıllarında evlilik teklif ettiği ancak kavuşamadığı Bulgaristan’ın ünlü komutanlarından General Stilyan Kovaçev ile Ana Kovaçeva‘nın kızı olarak tarih kitaplarından yer alıyordu. Bensu Soral “Miti” rolü için vals dersleri alacak.
Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği filmde Okan Yalabık “Osman Zeki Üngör”e, Birce Akalay “Nimet Vahid”e, Melis Sezen “Mediha”ya, Şifanur Gül “Nükhet”e hayat verdiği film 100 yıllık Cumhuriyeti tarihimizin sahnelenen ilk operası Özsoy Operası’nın hikâyesi etkili bir dille beyazperdeye taşınacak.
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