Beren Saat depremden etkilenen çocuklar için kitap okudu

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocukların dil gelişimini desteklemek ve onlara kitap okuma sevgisi kazandırmak için 2016 yılında hayata geçirdiği "Okuyan Bir Gelecek" projesini, 2021 yılında dijital platforma taşıyarak pandemi döneminde de çocukları desteklemeye devam etmişti. Mikrofon başına geçen sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar, Fazıl Say’ın müzikleri eşliğinde şu ana kadar 18 farklı hikaye kitabı seslendirdi.



KAYIP VE YAS ÜZERİNE İYİLEŞTİRİCİ BİR HİKAYE

"Okuyan Bir Gelecek" projesi kapsamında okuyanbirgelecek.org platformuna yeni kitaplar ekleniyor. Yeni serinin ilk kitabı olan “Tostos Dedesini Özlüyor”u Beren Saat seslendirdi. Klinik Psikolog Bahar Çakır’ın kaleme aldığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği kitap, kayıplar ve yas üzerine yazılmış iyileştirici bir hikayeyi çocuklarla paylaşıyor.

Beren Saat, “Bu anlamlı projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum, AÇEV’e teşekkür ederim. Başta depremden etkilenen çocuklar ve aileleri olmak üzere zorlayıcı duygularla baş etmeye çalışan herkese iyi gelmesini, umut olmasını dilerim” dedi.



Bugüne kadar kitapları Cem Yılmaz, Demet Evgar, Genco Erkal, Hatice Şendil, Mert Fırat gibi isimler seslendirdi.