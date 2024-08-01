Beren Saat'in yeni film projesi belli oldu

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündeme gelen Beren Saat'in yeni projesi belli oldu.

Beren Saat'in yeni film projesi belli oldu

Özel hayatının yanı sıra yer aldığı projelerle adından sık sık söz ettiren 'in yeni filmine dair detaylar ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Saat "Gizli Dolap" adlı filmde rol alacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Caner Alper ile Mehmet Binay oturacak. Filmin senaryosunu ise Burcu Görgün kaleme alacak.

Film çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

Beren Saat, son olarak  “İstanbul İçin Son Çağrı”da Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmıştı.

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