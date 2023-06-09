Bergen'in yapımcısı duyurdu: Bülent Ersoy'un hayatı beyazperdeye uyarlanıyor

50 yılı aşkın süredir sahnede sevenleriyle buluşan, birçok hit şarkıya imza atmış, birçok ödül alan Bülent Ersoy'un hikayesi beyazperdeye uyarlanıyor.

"HİÇ BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE KARŞINIZDA OLACAK"

Orchestra Content'in Instagram hesabından "Türkiye’nin Diva’sı, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy’un gerçek hikayesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez karşınızda olacak. Orchestra Content olarak, heyecanla, aşkla ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çalıştığımız yeni projemizi duyurmaktan onur duyarız" ifadeleriyle duyuruldu.