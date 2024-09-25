Bergüzar Korel ve Bige Önal'ı buluşturan "10 Saniye" filmi Altın Koza'da

Yönetmenliğini Ceylan Özgün Özçelik’in yaptığı, senaryosu Erdi Işık’a ait olan "10 Saniye" filmi Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterilecek.
Filmde Bergüzar Korel ve Bige Önal başrolleri paylaşıyor. SkyFilms yapımı psikolojik-gerilim filmi, Adana'dan sonra uluslararası prömiyerini 37. Tokyo Film Festivali’nde yapacak.
Filmin çekimleri, Özel Fener Rum Lisesi’nde gerçekleştirildi. Film, yakında sinemalarda.
Film, iki karmaşık karakterin psikolojik üstünlük kurma savaşını gerilimli bir dille yansıtıyor.
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