Bergüzar Korel ve Bige Önal'ı buluşturan "10 Saniye" filmi Altın Koza'da

Bergüzar Korel ve Bige Önal'n başrollerini paylaştığı "10 Saniye" filminin prömiyeri 31. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak.

Bergüzar Korel ve Bige Önal'ı buluşturan "10 Saniye" filmi Altın Koza'da

Yönetmenliğini Ceylan Özgün Özçelik’in yaptığı, senaryosu Erdi Işık’a ait olan "10 Saniye" filmi Adana Festivali’nde gösterilecek.

Filmde  ve Bige Önal başrolleri paylaşıyor. SkyFilms yapımı psikolojik-gerilim filmi, Adana'dan sonra uluslararası prömiyerini 37. Tokyo Film Festivali’nde yapacak.

Filmin çekimleri, Özel Fener Rum Lisesi’nde gerçekleştirildi. Film, yakında sinemalarda.

Bergüzar Korel ve Bige Önal'ı buluşturan "10 Saniye" filmi Altın Koza'da - 1

, iki karmaşık karakterin psikolojik üstünlük kurma savaşını gerilimli bir dille yansıtıyor.

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