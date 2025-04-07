Berkay Şahin'den Volkan Konak paylaşımı: Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor!
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şarkıcı Berkay Şahin, 58 yaşında hayata veda eden Konak hakkında duygusal bir mesaj paylaştı.
"Yaz", "İki Hece" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde sahnede konser verdiği esnada hayatını kaybeden Volkan Konak'ı duygusal bir mesajla andı.
"ÇOK İYİ İNSANDI BE"
43 yaşındaki Şahin, "Bu dünyadan bir Volkan ağabey geçti gitti... Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor! Vallahi billahi herkese neşe saçardı! Vallahi billahi vardır kırdığı ama hep güldürdüğüne, yardım ettiği kardeşlerime denk geldim! İyi insandı! Çok iyi insandı be... Ne diyeyeyim çok üzülüyorum, bu kadar ölmesi gereken kötü kalpli insan varken Rabbim sen affet hesabına, kitabına karışmak değil ama neden diye soruyorum be..." notuyla paylaşım yaptı.
Konak'ın ölüm haberinin ardından sanatçı ile bir programda şarkı söylediği anları paylaşan Berkay Şahin "Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan acımı paylaşmaktan yana değilim! Ama benim aslan ağabeyim, can ağabeyim VOLKAN AĞABEYİM göçtü gidiyor…" ifadelerini kullanmıştı.
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.
VOLKAN KONAK'A VEDA
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