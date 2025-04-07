Berkay Şahin'den Volkan Konak paylaşımı: Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor!

"Yaz", "İki Hece" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde sahnede konser verdiği esnada hayatını kaybeden Volkan Konak'ı duygusal bir mesajla andı.



"ÇOK İYİ İNSANDI BE"

43 yaşındaki Şahin, "Bu dünyadan bir Volkan ağabey geçti gitti... Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor! Vallahi billahi herkese neşe saçardı! Vallahi billahi vardır kırdığı ama hep güldürdüğüne, yardım ettiği kardeşlerime denk geldim! İyi insandı! Çok iyi insandı be... Ne diyeyeyim çok üzülüyorum, bu kadar ölmesi gereken kötü kalpli insan varken Rabbim sen affet hesabına, kitabına karışmak değil ama neden diye soruyorum be..." notuyla paylaşım yaptı.