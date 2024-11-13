Berlin Film Festivali, X platformundan ayrılma kararı aldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Film Festivali, bilinen adıyla Berlinale, X'ten ayrılacağını duyurdu.
Berlin Film Festivali, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten ayrılma kararı aldı. Festival yönetimi 31 aralık itibariyle X hesabını kapatacağını duyurdu.
Festivale dair gelişmelerin diğer sosyal medya platformları üzerinden takip edilebileceği duyuruldu. Festival, X'ten ayrılma kararının nedenini açıklamadı.
75. Berlin Film Festivali, gelecek yıl 13-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
The Berlinale has decided to say goodbye to X on Dec 31, 2024. Thank you for following us here all these years. Stay connected with all things Berlinale on Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, and our website. See you there! ❤️ #Berlinale pic.twitter.com/ZpsXM2d3DO— Berlinale (@berlinale) November 4, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Berlin