Berlin Film Festivali, X platformundan ayrılma kararı aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Film Festivali, bilinen adıyla Berlinale, X'ten ayrılacağını duyurdu.

Berlin Film Festivali, X platformundan ayrılma kararı aldı

Festivali, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten ayrılma kararı aldı. Festival yönetimi 31 aralık itibariyle X hesabını kapatacağını duyurdu.

Festivale dair gelişmelerin diğer sosyal medya platformları üzerinden takip edilebileceği duyuruldu.  Festival, X'ten ayrılma kararının nedenini açıklamadı.

75. Film Festivali, gelecek yıl 13-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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