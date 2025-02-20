Berlin Film Festivali'ndeki Türkiye standına yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca EFM kapsamında organize edilen Türkiye standı, bu yıl da uluslararası sektör temsilcileriyle bağlantılar kurarak Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırdı.



Başkent Berlin'de düzenlenen festival, Alman yönetmen Tom Tykwer'in imzasını taşıyan "The Light" filmiyle açıldı ve dünya sinemasından yapımları sinemaseverlerle buluşturdu.



TÜRKİYE STANDINDA ÖNEMLİ BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTİ



Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye standı, uluslararası film profesyonelleri için önemli buluşma noktası oldu. Yapımı tamamlanan, proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel projeleri uluslararası alanda tanıtıldı.



Festival boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve görüşmelerde, ortak yapım ve proje geliştirme olanakları ele alındı. Türkiye'de gerçekleştirilecek yabancı yapımlar için sunulan "Yabancı Film Yapım Desteği", uluslararası film yapımcılarının ilgisini çekti.

