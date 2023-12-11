Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı oyuncu Lupita Nyong'o oldu

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde jüri başkanı olarak hizmet etmekten büyük onur duyduğunu belirten Lupita Nyong'o ise "Dünyanın dört bir yanındaki film yapımcılarının olağanüstü çalışmalarını kutlamayı ve onları takdir etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.



"Black Panther" ve "12 Yıllık Esaret" gibi birçok filmde yer alan 40 yaşındaki Nyong'o, 2014'te "12 Yıllık Esaret" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar Ödülü"nü almıştı.



74. Berlinale'de gösterilecek filmler ise henüz açıklanmadı.