Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı oyuncu Lupita Nyong'o oldu

Geçtiğimiz yıl Kristen Stewart'ın jüri başkanlığı yaptığı Berlin Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanı Oscar ödüllü oyuncu, yönetmen ve yapımcı Lupita Nyong'o oldu.
"NYONG'O SİNEMADA SEVDİĞİMİZ ŞEYLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR"
Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, Nyong'o ile ilgili “Lupita Nyong'o sinemada sevdiğimiz şeyleri bünyesinde barındırıyor. Farklı projelerdeki çok yönlülük, birçok izleyiciye hitap etme ve ne kadar farklı görünürlerse görünsünler karakterlerindeki tutarlılık" denildi.
"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde jüri başkanı olarak hizmet etmekten büyük onur duyduğunu belirten Lupita Nyong'o ise "Dünyanın dört bir yanındaki film yapımcılarının olağanüstü çalışmalarını kutlamayı ve onları takdir etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
"Black Panther" ve "12 Yıllık Esaret" gibi birçok filmde yer alan 40 yaşındaki Nyong'o, 2014'te "12 Yıllık Esaret" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar Ödülü"nü almıştı.
74. Berlinale'de gösterilecek filmler ise henüz açıklanmadı.
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